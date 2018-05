Wiener Hauptbahnhof nun mit Nachtsperre

Auch am Wiener Hauptbahnhof bleiben die Türen in den Nachtstunden ab sofort geschlossen. Ein Sprecher der ÖBB bestätigte am Montag entsprechende Medienberichte. Die Nachtsperre gilt von 1.30 bis 4.00 Uhr. Die Regelung sei vergleichbar mit jenen in zahlreichen anderen österreichischen Bahnhöfen, hieß es.

So ist etwa der Westbahnhof in der Nacht ebenfalls nicht zu betreten. Dort werden die Eingänge von 1.00 bis 4.00 geschlossen. Mit den Sozialorganisationen sei die Maßnahme besprochen, wurde betont. Am Hauptbahnhof hatten zuletzt immer wieder Menschen übernachtet. Sie wurden von den Hilfsorganisationen mittels Flyer über die Sperre informiert.

(APA)