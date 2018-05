Reh in Wien-Favoriten aus Schacht gerettet

Ein Reh ist am Dienstag in der Kundratstraße in Wien-Favoriten in einen Schacht gestürzt. Das Tier wurde betäubt und anschließend geborgen, berichtet die Polizei am Mittwoch von einem ungewöhnlichen Einsatz. Danach wurde der Bock im Wienerwald wieder in die Freiheit entlassen.

Das Tier hatte sich zunächst auf die Auffahrtsrampe einer Tiefgarage verirrt und war beim Versuch, vor den alarmierten Beamten zu flüchten, in einen sechs bis acht Meter tiefen Schacht gestürzt. Glücklicherweise überstand das Reh dieses Abenteuer unverletzt und wurde vom Tierarzt des veterinärmedizinischen Dienstes betäubt, um so in Sicherheit gebracht zu werden.

(APA)