Wiener SPÖ: Die „Heimat“ wird rot

Wien. Zwei Tage nach seiner ersten großen Rede vor 120.000 Menschen beim traditionellen roten Maiaufmarsch am Wiener Rathausplatz wird der neue Wiener SPÖ-Chef und designierte Bürgermeister, Michael Ludwig, nun flächendeckend in Wien zu sehen sein: Mit dem heutigen Donnerstag hängt die SPÖ erstmals rund 1000 Plakate ihres neuen Chefs auf – vornehmlich in Wartehäuschen öffentlicher Verkehrsbetriebe. Damit werden die Wiener auch im Stadtbild sehen, dass der Chef nicht mehr Michael Häupl, sondern Michael Ludwig heißt.



Mit Spannung wurde erwartet, welche Botschaften Ludwig mit seiner ersten Kampagne aussendet – signalisiert sie doch die Prioritäten des künftigen Bürgermeisters.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 3.5.2018)