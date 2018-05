Düzen Tekkal über Brennpunktschulen: "Es braucht mehr Härte"

Wie würden Sie eine Brennpunktschule definieren? Von welchen Faktoren machen Sie das abhängig?



Düzen Tekkal: Sogenannte Brennpunktschulen gibt es mittlerweile in einigen deutschen Großstädten. Auch in Österreich, vor allem in Wien. Beispielsweise würde ich Schulen dazuzählen, in denen es bereits in der Grundschule zu antisemitischen Übergriffen kommt. Oder Schulen, in denen mittlerweile Sicherheitspersonal für Recht und Ordnung sorgen muss. Und natürlich spielt es auch eine Rolle, wie viele Kinder es mit und ohne Migrationshintergrund an den jeweiligen Schulen gibt. Denn wenn bereits in den Schulen Segregation betrieben wird, haben wir schon verloren. Es ist aber wichtig anzumerken, dass es nicht nur eine Frage der Herkunft, sondern auch eine soziale Frage ist. Denn ich kenne auch bürgerliche Migrantenfamilien türkischer, kurdischer und arabischer Herkunft, die sich mit viel Mühe und Anstrengungen hochgearbeitet haben und nicht wollen, dass ihre Kinder in eine Brennpunktschule kommen. Hier kommt es primär nicht auf die Herkunft an, sondern auf Werte und Ansprüche. Und darauf, ob Menschen hier wirklich ankommen wollen.



Immer wieder erzählen Lehrerinnen von Problemen mit Schülern mit Migrationshintergrund, die ihre Autorität nicht akzeptieren, sie beispielsweise nicht ernst nehmen oder ihnen nicht die Hand geben. Wie soll man seitens der Schule mit einem solchen Verhalten umgehen?