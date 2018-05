Ja, ich will – heiraten wie Sisi in Wien

Nun sind sie wieder da. Vor dem Schloss Schönbrunn, im Garten des Belvedere oder vor dem Stephansdom sieht man die Paare in Schwarz-Weiß, die für Fotos posen. Und mitunter trifft man dieser Tage schon in Fliegern in Richtung Wien ganze Großfamilien, die sich aufgemacht haben, um einem Ja-Wort beizuwohnen. Inder, Chinesen, Japaner, Araber, auch US-Amerikaner, Australier kommen zum Heiraten nach Wien, auch die klassische russische Oligarchenhochzeit feiert man nach wie vor in Wien – wenn auch seltener.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.05.2018)