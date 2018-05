Schmugglerin hatte mehr als 300 Gramm Kokain im Körper

Eine 36-Jährige, die mehr als 300 Gramm Kokain im Körper schmuggeln wollte, ist am Sonntagabend am Wiener Hauptbahnhof geschnappt worden. Ein anonymer Hinweis hatte Beamte des Landeskriminalamts (LKA) Wien, Außenstelle West, auf die Spur der Rumänin gebracht, berichtete die Polizei am Dienstag.

Die Frau habe sich auf dem Weg von Amsterdam nach Wien befunden. Sie befindet sich in Haft.

(APA)