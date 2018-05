Secession: Bund und Stadt beteiligen sich an Mehrkosten

Die zusätzlich benötigten Mittel für die Sanierung der Wiener Secession sind gesichert. Sowohl der Bund als auch die Stadt Wien haben zugesagt, die Mehrkosten von 650.000 Euro gemeinsam mit der Secession zu je einem Drittel zu tragen. Besiegelt wurde die Vereinbarung am Dienstag bei einem Besuch von Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) und dem Wiener Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ).

Auf der Baustelle trafen die beiden Kulturpolitiker Secessions-Präsident Herwig Kempinger, der sich bei den beiden für ihre Unterstützung bedankte. Die ursprünglich auf 2,8 Mio. Euro geschätzten Kosten hatten sich u.a. aufgrund von Preissprüngen, dem derzeitigen Bauboom sowie durch behördliche Vorgaben und zusätzliche denkmalpflegerische Maßnahmen auf 3,45 Mio. Euro erhöht. "Dass es der Secession gelungen ist, rund 1 Million Euro für die Sanierung aufzubringen, liegt an der Unterstützung zahlreicher privater Spender und der Freunde der Secession", bedankte sich Kempinger auch bei den weiteren Unterstützern. Durch eine Spendenaktion konnten bisher rund 1.400 Blätter (zu einer Spende von je 100 Euro) "vergoldet" werden.

"Der Kostenanstieg, der im Zuge der Sanierung aufgetreten ist, wurde vom Bundesdenkmalamt geprüft und als nachvollziehbar bewertet", so Kulturminister Blümel in einem schriftlichen Statement, in dem er auch auf die Secession als "unverkennbares Symbol der Wiener Kunst- und Kulturlandschaft" sowie die Rolle der Freiheit der Kunst verwies, "wie auf der Fassade unmissverständlich festgehalten ist". "Dieser Freiheit des kreativen Schaffens, insbesondere in Bezug auf die zeitgenössische Kunst, fühlen wir uns uneingeschränkt verpflichtet." Der scheidende Kulturstadtrat Mailath-Pokorny bezeichnete die Secession "als Schlüsselbau der Wiener Jahrhundertwende", die zu den bekanntesten Wahrzeichen der Stadt zähle. "Mit ihrem Anteil an der Sanierung nimmt die Stadt ihre kulturpolitische Verantwortung wahr."

Blätter gestohlen

Vor zwei Wochen hatte der Diebstahl einiger bereits an der Kuppel angebrachter Blätter für Aufregung gesorgt. Der Materialwert lag unter 1.000 Euro, der Schaden habe "in erster Linie aus mutwilliger Sachbeschädigung" bestanden, hieß es Ende April in einer Stellungnahme. Über die Diebe sowie den Verbleib der Blätter ist noch nichts bekannt, wie eine Sprecherin sagte.

Die Sanierung der Kuppel soll bis Mitte Mai abgeschlossen sein. Im Sommer werden dann noch Arbeiten im Inneren des Gebäudes - wie etwa die Sanierung des Glasdaches und ein barrierefreier Zugang zum "Beethovenfries" - ausgeführt, bevor das Haus im September anlässlich seines 120-Jahr-Jubiläums "rundumerneuert" wieder eröffnen soll.

>> Die Spendenaktion läuft weiter. Infos unter www.secession.at/kuppel

(APA)