Tote bei Brand in Wien: Polizei geht von Unfall aus

Bei einem Wohnungsbrand in Wien-Margareten ist in der Nacht auf Montag eine 43-jährige Frau tot aufgefunden worden. Bei der Obduktion stellte sich heraus, dass sie durch den Brand zu Tode gekommen ist, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Mittwoch. "Die Spurenlage lässt einen Unfall vermuten", sagte Maierhofer. Die Frau dürfte mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen sein.

Das Feuer im Mehrparteienwohnhaus in der Rainergasse war kurz vor Mitternacht ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte die Tote in der Brandwohnung im dritten Stock. Die übrigen Bewohner des Hauses waren unverletzt geblieben.

(APA)