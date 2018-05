Am Ring wird wieder gebaut

Wien. Der Verkehr im Zentrum Wiens muss wieder einem Hindernis ausweichen – noch bis 22. Mai ist der Abschnitt zwischen Babenbergerstraße und Schottengasse auf der Wiener Ringstraße komplett für den Verkehr gesperrt. Soll heißen, dass sowohl Autos als auch der öffentliche Verkehr an der Oberfläche Umwege in Kauf nehmen muss. Hintergrund ist die Erneuerung von rund 1000 Metern Straßenbahngleisen in diesem Abschnitt – als Teil einer größeren Erneuerung, die bereits in der Karwoche zu einer längeren Sperre zwischen Schwarzenbergplatz und Babenberger Straße geführt hat.

Während der aktuellen Bauarbeiten werden die Straßenbahnlinien 1, 2, D und 71 umgeleitet bzw. kurzgeführt. So fährt die Linie 1 vom Stefan-Fadinger-Platz über Lothringerstraße – Schwarzenbergplatz – Parkring – Julius Raab Platz – Prater Hauptallee und retour. Die Linie 2 wird geteilt geführt von Dornbach über die Reichsratstraße bis zum Ring, Volkstheater, U-Bahn, und retour sowie auf der anderen Seite des Rings von Friedrich-Engels-Platz bis Schwedenplatz und retour. Die Linie D wird zwischen dem Schwarzenbergplatz und der Börse in beide Fahrtrichtungen über Parkring – Franz-Josefs-Kai – Schottenring umgeleitet. Die Linie 71 wird von Zentralfriedhof, 3. Tor, bis zum Schwarzenbergplatz kurzgeführt. Und, vor allem für Touristen interessant: Die Vienna Ring Tram ist für die Dauer der Arbeiten eingestellt.

Der Autoverkehr wird während der Gleisbauarbeiten umgeleitet bzw. werden Fahrspuren reduziert. Bis zum 22. Mai um 5 Uhr früh kann der Pkw-Verkehr ab der Babenbergerstraße über die Museumstraße, Landesgerichtsstraße und die Universitätsstraße ausweichen, ehe es dann über die Schottengasse wieder zurück auf die Ringstraße geht. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.05.2018)