Streit um Millionenauftrag bei Wiener Kindergarten-Essen

Meistens wird in Kindergärten darüber diskutiert, ob das Essen auch gesund genug ist. Stimmt der Anteil an Gemüse, ist es auch nicht zu fett, und wie geht man mit den verschiedenen kulturellen Hintergründen um: Stichwort muslimische Kinder und Schweinefleisch. Was dabei oft nicht bedacht wird: Hinter diesen Diskussionen steht ein Millionengeschäft. Im konkreten Fall: geschätzte 16 Millionen Euro jährlich. Und genau dabei soll es, so die Auffassung zweier Firmen, in Wien bei den städtischen Kindergärten nicht vollends mit rechten Dingen zugehen.