Vassilakou revanchiert sich bei der Krone mit Humor

Es war kein besonders schmeichelhaftes Foto, das die Kronen Zeitung zum Start von Wiens neuer Stadtregierung unter Michael Ludwig gebracht hat - im Reigen der lächelnden alten und neuen SPÖ-Stadträte wurde auch die grüne Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou dargestellt. Im Gegensatz zu ihren Kollegen aus der Wiener Stadtregierung allerdings sehr unvorteilhaft. Was natürlich auch sehr schnell ins Auge stach - und auf sozialen Netzwerken Reaktionen auslöste.

Eine der Personen auf dem Titelblatt mag die #Krone nicht so rasend gern. Wen? Darauf kommt ihr nie. pic.twitter.com/t1OoogCZmQ — Hans Kirchmeyr (@bassena) May 14, 2018

Die derart angegriffene Vassilakou reagierte am Donnerstag allerdings humorvoll auf das Krone-Titelblatt. Sie veröffentlichte auf Facebook ein Video, in dem sie mit einer Titelseite der Krone spielte. Mit der Seite als Filter posierte sie mit verschiedenen Gesichtsausdrücken unter der Schlagzeile "Wer ist eigentlich an allem Schuld?"

Und nicht nur das - zusätzlich zu ihrem eigenen Video stellte sie den Filter auch anderen Usern zur Verfügung, die damit selbst auf dem Krone-Titelblatt posieren können. Mit der Handykamera und diesem Link kann man nun auch bei dem Spiel mitmachen.

(red.)