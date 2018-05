Wiens neuer Suchtkoordinator ohne Sucht

Ich habe da so eine Theorie. Jeder leidenschaftliche Mensch hat mindestens eine Sucht. Bei mir ist es der Sport. Nach drei, vier Tagen ohne sportliche Betätigung werde ich ziemlich unrund. Was ist es bei Ihnen?



Ewald Lochner: Ich weiß nicht, ob jede Leidenschaft gleich eine Sucht ist. Wenn es etwas gibt, das ich sehr gern mache, dann mir Dinge genau anzusehen, um sie zum Besseren für die Menschen zu verändern. Dabei ist die Grenze zwischen Leidenschaft und Sucht nicht ganz scharf zu ziehen.



Sie sind also ein Perfektionist?



Nein, es ist kein Perfektionismus, wenn man Dinge betrachtet und denkt, das könnte man besser organisieren.



Stimmt, es ist gar nichts. Sie haben wirklich nichts, was man als Sucht bezeichnen kann?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.05.2018)