"Man bringe den Spritzwein": Anstoß zum Abschluss von Michael Häupl

„Ich bin ein Berliner”, von John F. Kennedy. „Yes we can“, von Barack Obama. Es gibt Zitate, die untrennbar mit Politikern verbunden sind. Die Österreichische Version ist „Man bringe den Spritzwein“, von Michael Häupl. Der Langzeit-Bürgermeister von Wien verabschiedet sich demnächst in den Ruhestand. Für Nikolaus Kern, Sohn des ehemaligen Bundeskanzlers Christian Kern, Grund, Häupl die „letzte spritzweinige Ehre“ zu erweisen. Unter dem Motto „Anstoß zum Abschluss“ gibt es deshalb am Donnerstag und Freitag eine Veranstaltung am Maria-Theresien-Platz. Beginn ist 16 Uhr, offizielles Ende 23 Uhr.

Neben, betont kostengünstigem, Spritzwein gibt es auch eine musikalische Untermalung. Disco Nostra, Aledcid b2b Nego Yokte und Merkwürdig wechseln sich im Zweistundentakt ab.

In den Kommentaren der Facebook-Veranstaltung kann man mittlerweile übrigens quasi ein Best-Of von Häupl-Sagern finden. Eine Lehrerin gibt sich zum Beispiel erleichtert, dass die Veranstaltung am Donnerstag stattfindet. Immerhin hätte sie dann bereits seit Dienstag ihre Regelarbeitszeit abgeschlossen - sie spielte damit auf ein weiteres legendäres Zitat von Häupl an: