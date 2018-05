Wie Häupl älter – und Wien deutlich jünger wurde

Wer in Wien ausgehen will, muss nicht lange suchen. Für alle Sparten der Jugendkultur gibt es das geeignete Eck: Da ist der Donaukanal für die Hipster, der Gürtel für die Alternativen, die Hochglanzclubs der Inneren Stadt für die Sprösse aus besserem Hause.



Das war nicht immer so. 1994, als Michael Häupl Bürgermeister wurde, herrschte am Donaukanal gähnende Leere. Der Gürtel war Hauptverkehrsader für Pendler und Prostituierte, von den kleinen Clubs unter den Stadtbahnbögen keine Spur. Einzig das Bermudadreieck im Ersten Bezirk gab es schon als Ausgehviertel, sowie ein paar Pioniere der Wiener Lokalszene wie das U4. Dann waren da auch noch die Heurigen in der Vorstadt, aber die gab es schon immer.