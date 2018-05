Wien: Mann und Frau tot auf Straße aufgefunden

Ein Mann und eine Frau wurden Dienstagvormittag tot in der Rienößlgasse in Wien-Wieden entdeckt. Zwei Zeugen berichteten, dass der Mann auf die Frau geschossen und sich danach selbst getötet haben soll.Der Bereich ist abgeriegelt, Polizisten verdecken die Sicht auf den Tatort, wo die beiden Getöteten nach wie vor in einem für die Ermittlungen azfgestellten Zelt liegen.

"Derzeit", sagt Polizeisprecher Daniel Fürst zur "Presse", gehe man davon aus, dass es sich um Mord und anschließenden Suizid gehandelt habe. Die Wiener Berufsrettung war mit mehreren Teams in der Rienößlgasse, die beiden waren bei deren Eintreffen aber offenbar schon tot. Die Waffe - noch ist nicht klar, um welche Art von Waffe es sich handelt - wurde sichergestellt. Die Identität der beiden Opfer - auf den ersten Blick schätzt Sprecher Fürst sie auf Mitte 30 - war zunächst unklar, ebenso, in welchem Verhältnis sie zueinander standen.

Immenses Polizeiaufgebot in der Rienößlgasse. – (c) APA (Herbert Pfarrhofer)

Ein Ermittlerteam versucht derzeit, die näheren Hintergründe herauszufinden, im Zelt weden die Leichen untersucht. Dutzende Journalisten und Schaulustige sammelten sich hinter der Absperrung in der Waaggasse, wo ein Treffpunkt für Medien eingerichtet wurde.

Das Landeskriminalamt ermittelt wegen Mordes und Suizids. Beamte der Spurensicherung waren an Ort und Stelle.