Peter Hacker: "Es gibt künftig nur mehr einen Energiekreis. Und der bin ich"

Die Presse: Wie oft wurden Sie eigentlich für diesen Posten gefragt, bis Sie jetzt zugesagt haben?

Peter Hacker: Mehrmals.

Und Sie wollten bisher nicht. Warum jetzt?

Ich hatte mit Michi Ludwig intensive Diskussionen über das Management der Stadt, dabei ging es noch gar nicht um einen Job. Und dann hat er mich einfach geradeheraus gefragt und mir unmissverständlich klar gemacht, dass er mich will. Er hat gesagt, er will Leute mit Ecken und Kanten. Deswegen habe ich nach Tagen des intensiven Abwägens Ja gesagt.

Ecken und Kanten heißt, Sie werden sich auch trauen, zu widersprechen?

Ja, aber nicht öffentlich. Die Gaudi machen wir niemandem.

Der Bund hat jetzt seine Regeln für die Mindestsicherung vorgelegt. Wie beurteilen Sie das Gesamtpaket?

Ich reagiere nicht auf Überschriften. Ich erwarte mir, dass der Bund ein Gesetz auf den Tisch legt und die Länder dann einlädt, darüber zu diskutieren. Abgesehen davon finde ich es intellektuell amüsant, dass die Bundesregierung einerseits die Grundsatzgesetzgebung ganz dringend abschaffen will, und andererseits bei der Mindestsicherung genau auf dieses Instrument zugreift. Merkwürdig finde ich auch, dass wir Länder uns alle mit der Sozialministerin darauf geeinigt haben, bis Ende Juni gemeinsame Grundsätze für die Mindestsicherung zu erarbeiten. Und kaum hat man sich umgedreht, legt die Regierung einen Entwurf vor, für den man Überschriften von den Regelungen der einzelnen Bundesländer abgeschrieben hat.

Mit welcher Überschrift können Sie denn gar nicht leben?

Mir fehlt eher eine Überschrift, nämlich dass das Sozialhilfenetz niemanden in die Hoffnungslosigkeit schicken darf. Während das Sozialversicherungsnetz richtiger Weise dem Prinzip folgt: Wer eingezahlt hat, bekommt eine Leistung, gilt genau dieser Grundsatz im Sozialhilfenetz nicht. Wer das nicht versteht, hat das Wesen der Sozialhilfe nicht verstanden.

Sie haben vorhin kritisiert, dass der Bund nicht auf die Länder gewartet hat. Aber ist es nicht so, dass die Länder fast 80 Mal zu diesem Thema debattiert haben, ohne sich einigen zu können?

Es gibt immer mehrere Wege nach Rom, aber ich halte nichts davon, sich über Pressekonferenzen etwas zu auszurichten. Ich bin auch gespannt, was in diesem Grundsatzgesetz zur Notstandshilfe steht – dazu habe ich keine Überschrift gelesen.

Der Bund will erst im Herbst über die Notstandshilfe debattieren.

Dann wird es vor dem Herbst auch keinen gemeinsamen Konsens zur Mindestsicherung geben.

Für den Fall, dass man die Grundsatzgesetzgebung abschafft, wo soll die Kompetenz für die Mindestsicherung landen: Land oder Bund?

Wir haben in den Ländern einen besseren Zugang zu den Menschen, wenn es um individuelle Lösungen und Prüfverfahren geht.

Das heißt: Die Kompetenz sollte zum Land. Wollen Sie überhaupt eine einheitliche Regelung?

Ich halte immer viel davon, aber am Ende des Tages geht es um die beste Lösung für Wien. Außerdem gibt es in den Ländern sehr unterschiedliche Wohnkosten.

Das heißt, Sie sind gar nicht für eine Abschaffung der Grundsatzgesetzgebung?

Ich finde die Grundsatzgesetzgebung an sich nicht schlecht. Nur muss man sie halt auch können. Das, was wir von der Bundesregierung gehört haben, klingt eher nach Detailgesetz.

Zu den Wohnkosten: Michael Ludwig hat angekündigt, dass Sie ergänzende Leistungen zur Mindestsicherung planen, etwa die Zusammenlegung von Wohn- und Mietbeihilfe zu einem Wohngeld.

Wir haben viele Ideen. Das Wohngeld bringt mehr Klarheit, weil die Menschen nur mehr einen Antrag stellen müssen und wir können auch die Treffsicherheit erhöhen. Derzeit sind es zwei getrennte Systeme. Aber wir wollen erst zwei Dinge abwarten: Das Mindestsicherungsgesetz in Wien wurde erst im Februar novelliert, das wollen wir noch evaluieren. Und dann das konkrete Grundsatzgesetz.

Wollen Sie mit solchen Ergänzungsmaßnahmen die Mindestsicherung, wie immer die dann der Bund gestaltet, austarieren?

Wir wollen sie nicht austarieren, sondern umgestalten. Und: Nicht der Bund gestaltet die Mindestsicherung, sondern die Länder. Der Bund hat durch die Grundsatzgesetzgebung nicht in unsere Kompetenzen einzugreifen. Wir sind nicht die Schulbuben, die auf das Zeugnis von Mama oder Papa Bund warten.

Ist eine Klage von Wien mit anderen Bundesländern gegen den Bund denkbar?

Wir Länder akkordieren uns, aber eine Klage steht jetzt nicht im Raum - nur als ultima ratio.

Anerkannte Flüchtlinge brauchen sehr gute Deutschkenntnisse oder sehr gute Englischkenntnisse, um die volle Mindestsicherung zu bekommen. Ist das eine zu hohe Hürde?

Ich bin nicht bereit, über Dinge nachzudenken, die sich irgendwelche Spinboys in Presseabteilungen überlegt haben, dazu ist mir das Thema viel zu ernst. Aber wieso gibt es überhaupt anerkannte Flüchtlinge, die kein Deutsch können? Das Innen- und das Integrationsministerium sollten sie längst in Kurse geschickt haben. Mich interessiert folgende Frage: Ist alles unternommen worden, damit ein potenzielles Problem nicht zum Problem wird?

Sie haben immer wieder gewarnt, dass Einschnitte bei der Mindestsicherung zu einem Anstieg der Kriminalität führen. Gilt das auch jetzt, wenn eine ganze Gruppe wie die subsidiär Schutzberechtigten rausfällt?

Natürlich, aber das gilt für alle - auch für Blonde und Blauäugige. Menschen, die aus dem untersten Sozialsystem fallen, sind trotzdem da. Verantwortungsvolle Politik würde fragen: Was ist die Konsequenz? Was passiert, wenn sich die Menschen nicht in Luft auflösen? Wir haben derzeit einen Rückgang der Kriminalität, und das ist gut so. Wenn wir wieder Gruppen von Leuten haben, die nicht wissen, wie sie ihr Leben bestreiten sollen, riskieren wir, dass die Zahlen nach oben gehen. Es gibt nichts Gefährlicheres für eine Stadt als eine Gruppe von Menschen, die nichts zu verlieren hat.

Finden Sie irgendetwas gut an diesem Entwurf?

Wie gesagt, ich diskutiere keine Überschriften. Und Dinge wie die Wartefrist für EU-Ausländer gibt es prinzipiell ja jetzt schon. Es gibt keine unendliche Niederlassungsfreiheit in der Europäischen Union. Das Problem ist ein anderes. Was macht der Innenminister beispielsweise mit den 300 obdachlosen Ungarn, die wir heuer im Winter in Wien versorgt haben?

Aber die bekommen doch keine Mindestsicherung.

Natürlich nicht. Das Sozialhilfesystem besteht aber nicht nur aus der Mindestsicherung. Sie hätten auch nach dem Regime der Wohnungslosenhilfe keine Unterstützung bekommen. Das Winterpaket der Wohnungslosenhilfe ist eine Aufhebung dieser Spielregeln, weil wir eine andere sozialpolitische Prämisse haben: Wir wollen nicht, dass in der Stadt jemand erfriert und zwar egal wer. In Ungarn sind im vergangenen Winter 300 Leute erfroren, in Wien null. Und wenn ein ungarischer Politiker in Wien lustige Videos dreht (Anm: Der ungarische Kanzleramtsminister heuer im März), dann hätte er sein soziales Herz gleich für die Ungarn in der Wiener Wohnungslosenhilfe erwärmen können. Was sagt das Grundsatzgesetz zu den 300 obdachlosen Ungarn in der Wohnungslosenhilfe? Wenn der Gesetzgeber meint, sie sollen nicht in der Wohnungslosenhilfe sein, dann sage ich: Kein Problem. Aber was tun wir jetzt mit ihnen? Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der österreichische Innenminister seinen ungarischen Kollegen anruft und sagt: Du hast ein Problem in Wien, das musst du lösen. Aber diesen Teil der Geschichte hört man nicht, denn da beginnt die wirkliche Arbeit.

Apropos Gesetz: Ist mit diesem Entwurf die Wiener Wartefrist für die Mindestsicherung, die Sie früher kritisiert haben, noch auf dem Tapet?

Ich finde den Begriff Wartefrist nicht ideal. Prinzipiell sind Zugangskriterien im Sozialsystem aber nichts Neues. In der stationären Pflege musst du ein halbes Jahr in Wien gewohnt haben, bevor du pflegebedürftig bist, um eine Leistung zu bekommen.

Derzeit sinkt die Zahl der Bezieher von Mindestsicherung – wenn auch nicht bei Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten – und das obwohl andere Bundesländer die Regeln verschärft haben. Braucht man da die Wiener Wartefrist überhaupt?

Berechtigte Frage. Aber es ist noch zu früh für einen Schluss.

Zum Gesundheitsbereich. Das Spital Nord hat zwei ihrer Vorgängerinnen den Job gekostet. Macht Sie das nervös?

Nein.

Wieso?

Weil Politik immer eine Endlichkeit hat. Ich bin aber schon zu lange an der Schnittstelle von Verwaltung Verwaltung und Politik, um nervös zu sein.

Was ist aus Ihrer Sicht beim Spital Nord schief gelaufen?

Ich werde dazu keine Vergangenheitsbewältigung betreiben. Mein Fokus liegt auf der Zukunft.

Es ist zu hören, dass es durch den Fachärztemangel nicht genug Mediziner und Techniker gibt, um das Spital Nord 2019 (wie geplant) in Vollbetrieb zu nehmen.

Ich höre auch einiges, deshalb habe ich dem Top-Management im Krankenanstaltenverbund den Auftrag gegeben, drei Wochen lang alle Zeitpläne durchzuarbeiten Außerdem möchte ich eine Darstellung der Kostenkalkulationen und aller Risken.

Was sagen Sie zu dem Energetiker-Auftrag für das Spital Nord?

Zur Klarstellung: In diesem Ressort gibt es künftig nur mehr einen Energiekreis. Und der bin ich. Das ist ernst gemeint. Ich habe nichts dafür übrig, dass man für so etwas 100.000 Euro ausgibt.

Ihre Vorgängerin wollte vom Spitalskonszept 2030 nicht abweichen. Es gibt heute deutlich mehr Geburten als damals prognostiziert, die Zusammenlegung der Augenabteilungen an einen Standort wurde inzwischen gestoppt. Ist das Konzept nun offiziell gestorben?

Nein, denn es ist klar: Man kann 2015 nicht einen Plan für 2030 machen, der einfach durchgezogen wird. Damit würde sich jeder unglaubwürdig machen. Es wird aber in jedem Fall Änderungen im Sinne einer rollierenden Planung geben. Ich kann nicht ein Bevölkerungswachstum ignorieren, das anders ist als in der ursprünglichen Planung.

Werden Sie für die Adaptierung zahlreiche Berater hinzuziehen wie es in der Vergangenheit war? Das sorgte für herbe Kritik des Rechnungshofes.

Ich halte es für nicht gescheit, auf alle Berater zu verzichten – weil jedes Management Impulse von außen braucht. Ich halte aber nichts davon, dass Berater das Management ersetzen.

Laut Rechnungshof ist genau das beim KAV passiert.

Diese Passage habe ich auch gelesen. Darum bekommt das Management eine klare Formulierung, was meine Erwartungen sind, eine klare Vorgabe des Eigentümervertreters.

Also der Stadtregierung.

Die Eigentümer sind die Wienerinnen und Wiener.

Das umstrittene Konzept zur Reform des KAV wird ebenfalls abgeändert?

Ich schau mir das Konzept diese Woche an. Es wird jedenfalls zu einer Anstalt öffentlichen Rechts kommen, die eine Rahmengestaltung hat, die meine Handschrift tragen wird. Mit einer Organisation, die handlungsfähig ist, wo das Management seinen Job machen kann. Wo klar definiert ist, wer welche Verantwortung hat. Sonst kennt sich keiner aus, und keiner ist bereit Verantwortung zu übernehmen.

Sind Gangbetten eigentlich ein notwendiges Übel?

Es kann nicht sein, dass Menschen in einem Wiener Spital am Gang übernachten müssen. Das ist inakzeptabel. Vor allem, wenn es daneben ein leeres Zimmer gibt. Gangbetten sind aber keine politische Frage, sondern eine Frage des Managements vor Ort.

Und wenn das nicht funktioniert und es weiter unnötig Gangbetten gibt?

Dann liegt die Verantwortung vor Ort. Meine Aufgabe ist, das klarzustellen. Das Management wird daher die Möglichkeit haben, Dinge zu verändern. Und die Pflicht.

Wie gehen Sie denn mit langen Wartezeiten in den Ambulanzen um?

Es darf zu keinem Ping-Pong zwischen Spitälern und niedergelassenen Bereich kommen. Dazu werde ich Gespräche mit Ärztekammer und Sozialversicherung führen.