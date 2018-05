Zweites Flugzeug auf Grazer Hoteldach gelandet

Das Grazer Hotel Novapark steht kurz vor dem Abflug. Nach einer Iljuschin ist in der Nacht auf Mittwoch nun auch eine ausrangierte Boeing 727-200 "Sport Hawk" per Sondertransport in Graz angekommen. Da diesmal der Rumpf ohne Heck geliefert wurde, kamen die Transporteure schneller als bei der Iljuschin im Grazer Stadtgebiet voran. Vom Verteilerkreis Webling bis zum Hotel Novapark waren weniger als drei Stunden nötig. Die Maschine wird zum Restaurant.

Franz Sucek vom Transport- und Kranunternehmen Prangl wirkte beim zweiten Jet wesentlich gelassener, ist der zweite Rumpf doch um einige Meter kürzer und wiegt mitsamt dem Rahmengestell "nur" 43 Tonnen, während das Gewicht bei der Iljuschin 54 Tonnen ausmachte. Die etwas kleineren Abmessungen machten sich auch am Vorankommen in der Stadt bemerkbar: Bereits gegen Mitternacht kam der Sondertransport am Knoten Graz-West an, um 1.00 Uhr passierte man schon den Bahnhofgürtel und um 2.00 Uhr fädelten die Transporteure die Boeing durch die knifflige Kreuzung des Kalvariengürtels mit der Augasse.

Danach ging es schnell, denn bereits um 2.45 Uhr kam der Transport an der Rückseite des Hotels an. Ausschlaggebend war laut Sucek, dass diesmal die Zugmaschine voranfuhr und nicht wie beim ersten Mal der Rumpf anschoben wurde. Abermals waren einige Zuschauer gekommen, machten Fotos und erkundigten sich bei Sucek nach den Eckdaten.

Eine kleine Verzögerung gab es mit der Lieferung des Hecks: Dieses hätte bereits am Vortag samt den Flügeln aus Ennshafen ankommen sollen, doch die Abmessungen stimmten nicht: "Wir haben einen anderen Tieflader organisieren müssen, das Heck ist aber nun ebenfalls schon am Weg nach Graz", schilderte Sucek.

Entspannt zeigten sich auch Hotel-Eigentümer Helmut Neukam und Hotel-Direktor Ricardo Nickel. Letzterer meinte: "Jetzt haben wir ja schon etwas Übung." In den kommenden Tagen soll das Flugzeug - gleich wie bei der Iljuschin - am Parkdeck wieder zusammengebaut werden. Danach werden Kräne die komplette Maschine auf das Dach des neu gebauten Zubaus neben die Iljuschin heben. Am 9. Juli ist die Veranstaltungslocation dann bereit für das "take off". Dann wird die Veranstaltungslocation "Nova Air" mit Bar und Restaurant eröffnet.