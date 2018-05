Wie London die City-Maut löst

Über kein verkehrspolitisches Thema wird gerade so heftig diskutiert, wie über eine Wiener City-Maut. Die Grünen wollen sie, die Opposition, der Bund und Niederösterreich lehnen sie ab und die Wiener SPÖ weiß es noch nicht so genau. Die Forderung an sich ist aber nichts Neues. In der Vergangenheit wurde schon öfter über eine solche Maßnahme spekuliert und geredet. Aber wie machen es die anderen? Die größte europäische Stadt mit einer innerstädtischen Maut ist London.

Maut als Goldesel für die Stadt

Die Hauptstadt des Vereinigten Königreichs führte die Stadtmaut schon 2003 ein. An Werktagen muss jedes Auto, das in die Stadt fährt, eine Gebühr von zehn Pfund (rund 11,50 Euro) bezahlen. Allerdings nur zwischen sieben Uhr morgens und sechs Uhr abends. Das zielt offensichtlich darauf ab, den Pendlerverkehr einzudämmen. Kameras an den Stadteinfahrten scannen die Nummerntafeln der Autos und prüfen damit, ob die Maut bezahlt wurde. Ist das nicht der Fall, hat der Fahrer noch 48 Stunden Zeit die zehn Pfund plus einer Gebühr zu begleichen. Sonst kommt der Strafzettel. Der kostet dann 120 Pfund (145 Euro). Finanziell hat sich das für die Stadt ausgezahlt. Die Verkehrsgesellschaft Londons macht damit über 100 Millionen Pfund (rund 114 Millionen Euro) Gewinn.

Aber: In Großbritannien haben alle Städte das Recht, eine City-Maut einzuführen. Nur tut es kaum eine. Weder wurden seit 2003 die Londoner Luftwerte besser, noch hat sich etwas an der Stausituation geändert. London sind nur sehr wenige Städte gefolgt. In Cardiff meinte ein Stadtrat dazu, dass die Wähler genau wissen würden, dass die Maut nichts bringe und lediglich ein Goldesel für die Stadt wäre.