Wien. Die schlechte Nachricht: Wiens Schuldenstand ist im Vorjahr angewachsen. Wieder einmal. Die relativ gesehen bessere Nachricht: Die Schulden sind geringer als geplant gestiegen.

Laut Angaben des neuen Finanzstadtrats Peter Hanke (SPÖ) hatte die Bundeshauptstadt im Vorjahr eine Neuverschuldung in Höhe von 410,59 Mio. Euro zu verbuchen. Veranschlagt waren demgegenüber 570 Mio. Euro. Am Plan der Vorgängerin Renate Brauner (SPÖ), im Jahr 2020 ein Nulldefizit zu schaffen, hält Hanke fest.

Der Stadtrat will mit dem im Herbst anstehen Voranschlag für 2019 „eigene Pakete“ schnüren, wie er sagt. Details wollte er angesichts seiner erst kurzen Stadtratsfunktion noch nicht nennen. Ein Schwerpunkt soll jedenfalls die Digitalisierung ausmachen, um damit auch den Wirtschaftsstandort zu stärken.

Der Sparstift soll ebenfalls angesetzt werden – „aber nicht bei den Menschen“. Vielmehr sollen etwa Doppelgleisigkeiten bereinigt werden.

Mit Ende 2017 belief sich der Gesamtschuldenstand der Stadt auf 6,41 Mrd. Euro, wie aus dem nun vorliegenden Rechnungsabschluss hervorgeht. Hinsichtlich der Pro-Kopf-Verschuldung liege Wien damit an vierter Stelle – hinter Tirol, Vorarlberg und Oberösterreich. Das Budgetvolumen des Vorjahres betrug 14,7 Mrd. Euro. Für heuer sind zusätzliche Fremdmittel in der Höhe von 376 Mio. Euro vorgesehen. Im Vollzug will Hanke „alles daran setzen, noch einmal eine Verbesserung zu erreichen“.

Konjunktur gibt Rückenwind

Rückenwind erhofft er sich durch die positive Konjunkturlage samt stärkerem Wirtschaftswachstum. „Damit ist klargestellt, dass wir neun Jahre Finanz- und Wirtschaftskrise hinter uns gelassen haben und 2018 erstmals ein ganz anderes Ausgangsniveau haben“, so die Interpretation des erst vor zehn Tagen angelobten Ressortchefs.

Was die Ausgaben anbelangt, entfielen die größten Brocken im Vorjahr auf die Sektoren Gesundheit (2,25 Mrd.), Soziales (1,89 Mrd.) und Bildung (1,62 Mrd.). Erstmals extra ausgewiesen wurden für 2017 die Mehrkosten für die Flüchtlingsbetreuung. Sie schlugen mit 241,6 Mio. Euro zu Buche. Sie können bei der Berechnung des Maastricht-Ergebnisses abgezogen werden, wodurch Wien hier mit 73 Mio. Euro im Plusbereich zu liegen kommt.

Den Konsolidierungspfad mit einem Nulldefizit bis 2020 will Hanke nicht verlassen. Ist die „schwarze Null“ erreicht, sollen bei entsprechender wirtschaftlicher Entwicklung Schulden zurückgezahlt werden. Dass der Bund durch Maßnahmen diesen Plan durchkreuzen könnte – etwa durch Verschiebung der Notstandshilfe in die von den Ländern zu bezahlende Mindestsicherung –, glaubt Hanke nicht. (red./APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.06.2018)