Eichenprozessionsspinner: Giftige Raupen werden mit Flammen bekämpft

Wien. Nach einer zweieinhalbtägigen Sperre ist der obere Teil des Schönbrunner Schlossparks bei der Gloriette ab heute, Mittwoch, wieder zugänglich – allerdings mit der Empfehlung, die Hauptwege nicht zu verlassen. „Wenn man das berücksichtigt, ist man eher sicher unterwegs“, sagt Gerd Koch von den Bundesgärten zur „Presse“.

Sicher vor dem Eichenprozessionsspinner – der Raupe eines unscheinbaren braungrauen Nachtfalters, die in Nestern heranwächst, die Zuckerwatte ähneln. Und deren feinste Brennhaare eine Gefahr für Spaziergänger darstellen: Sie können juckende Hautausschläge verursachen sowie Augenreizungen und Atembeschwerden bis hin zu Husten und Asthma.

Aufgrund seiner vielen Eichen ist der Schönbrunner Schlosspark besonders betroffen. In den vergangenen Tagen haben die Mitarbeiter der Bundesgärten die Nester teilweise mit Hebebühnen von den Bäumen geholt und verbrannt, auch die sogenannten Prozessionen – Raupen, die hintereinander auf dem Boden kriechen – seien abgeflämmt worden, sagt Koch.

Früher und rascher

Auch im oberen Prater sind die Insekten vertreten, im mittleren Teil der Donauinsel – da wird vom Gartenamt, das seit dem Jahr 2001 präventiv biologisches Spritzmittel anwendet, noch nachgearbeitet. Teils gebe es sie auch im Lainzer Tiergarten, dem Hörndlwald oder in Steinhof, sagt Alexander Mrkvicka vom Forstamt. An viel frequentierten Stellen oder bei Spielplätzen sind betroffene Bäume auch mit Schildern markiert. Gesperrt war außer Schönbrunn keine Anlage.

Je näher an der Stadt, desto häufiger seien die Insekten, sagt Mrkvicka. „Im Wienerwald und in der Lobau ist es bestenfalls ein durchschnittliches Jahr. In der Stadt sind es doch deutlich mehr als in den vergangenen Jahren.“ Wegen der hohen Temperaturen im Frühling seien sie auch früher und rascher aufgetreten, erklärt Koch. Kommendes Jahr rechnet er nochmals mit vielen Raupen.

Danach sollten es wieder deutlich weniger werden. „Zwei Jahre, in denen sie in Massen auftreten – und ein paar Jahre Ruhe“, das sei der klassische Zyklus des Insekts, sagt auch Mrkvicka. Natürliche Feinde sind neben dem Kuckuck u. a. parasitische Wespen, die ihre Eier in die Raupen legen.

Auch heuer dürfte es aber bald vorbei sein. Mrkvicka geht davon aus, dass das Gröbste in etwa einer Woche vorbei sein sollte. Aufpassen muss man dann trotzdem noch – denn in den Bäumen hängen möglicherweise leere Nester voller allergener Haare. Diese sollte man nicht berühren. (beba)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.06.2018)