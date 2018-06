Proteste gegen Absiedlung des Standesamtes

Wien. Das Standesamt Innere Stadt auf dem Schlesingerplatz in der Josefstadt, das für den ersten Bezirk und die Bezirke sechs bis neun zuständig ist, ist das zweitgrößte Wiens. Künftig soll es noch größer werden – allerdings, und das stößt im achten Bezirk auf Widerstand, an einem anderen Standort.

Denn mit Ende 2019 soll das Standesamt in den neunten Bezirk absiedeln und in der Wilhelm-Exner-Straße mit den Standesämtern für die Bezirke 4/5 und 12 zusammengelegt werden. In der Josefstadt wird dieser Plan, der, wie Bezirksvorsteherin Veronika Mickel (ÖVP) sagt, von der Stadt „in aller Heimlichkeit“ getroffen wurde („Ich habe davon zufällig von einer Mitarbeiterin eines Standesamts erfahren“) von allen Parteien abgelehnt. Mit der Petition „Das Standesamt muss bleiben!“ werden nun Unterschriften gesammelt.

„Bürokratisch, gefühllos“

Das repräsentative Gebäude mit großem Vorplatz sei „unbestritten ein schöner Ort für Hochzeiten“, die Entscheidung der Stadt „bürokratisch und gefühllos“. Für Gastronomen und Händler im Bezirk seien die Hochzeiten von großer wirtschaftlicher Bedeutung.

Aus dem Büro des für Standesämter zuständigen Stadtrats Peter Hanke (SPÖ) heißt es, dass es die Umzugspläne seit 2014 gebe, neu sei der Zeitpunkt der Übersiedlung Ende 2019. Mickel hofft auf ein Umdenken: Wenn Dienststellen „für die ein attraktives Ambiente weniger wichtig ist als für das Standesamt“ vom Schlesingerplatz absiedeln würden, könnte hier auch das Standesamt 4/5 unterkommen. Derzeit ist hier die MA 27 (Europäische Angelegenheiten) und eine Servicestelle der Bestattung untergebracht. (mpm)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.06.2018)