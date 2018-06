Kriminalität: 1. Bezirk führt Statistik an

Wien. Die absolute Anzahl von Anzeigen in Wien ist in einem Beobachtungszeitraum von 2002 bis 2016 trotz des Bevölkerungswachstums von rund 280.000 Personen relativ konstant geblieben, die Kriminalitätsrate daher rückläufig. Dies ergab die Studie Öffentliche Sicherheit in Wienvom Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie (IRKS), die sich auch mit dem Sicherheitsempfinden der Bevölkerung beschäftigt hat.

Die wenigsten Anzeigen gab es demnach in den Jahren 2015 und 2016 mit 195.000 bzw. 205.000. Im gesamten untersuchten Zeitraum gingen die Raten an rechtskräftigen Verurteilungen für alle wichtigen Deliktsbereiche kontinuierlich zurück, zeigt das 63 Seiten umfassende Papier, das seit Dienstag online ist.

Diebstahl, Körperverletzung

Zwei Erklärungsmodelle ergaben sich bei der Betrachtung der Bezirke, in denen sich die registrierten Straftaten konzentrieren. Ausgehend vom Jahr 2016 war Favoriten in absoluten Zahlen der häufigste Tatort, was sich dahingehend erklärt, dass dort die meisten Menschen wohnen. Wird jedoch die Zahl der registrierte Straftaten pro Tausend Einwohner berechnet, wird das Stadtzentrum zum „Hot Spot“. Der Ausdruck wird im Report aber relativiert, weil es sich „um einen attraktiven urbanen Anziehungspunkt handle, der kulturelle und gastronomische Angebote sowie Einkaufsmöglichkeiten bietet“. Das spiegle sich auch in den dort verübten Delikten wie Diebstahl und Körperverletzung (Stichwort: Nachtleben) wider. (red./APA)

