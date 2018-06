Mann onanierte vor Sechsjähriger in Wien-Leopoldstadt

Ein Mann hat am Donnerstagnachmittag in Wien-Leopoldstadt vor einer Sechsjährigen onaniert und ist festgenommen worden. Laut Polizeisprecher Harald Sörös verständigte die Mutter des Mädchens um 16.20 Uhr die Polizei, nachdem der 58-Jährige im Innenhof eines Gemeindebaus in der Lassallestraße vor ihrer Tochter Hand an sich gelegt hatte.

Die Beamten nahmen den 58-Jährigen kurze Zeit später aus einem Lokal in der Nähe mit. Der Wiener machte einen stark verwirrten Eindruck, stritt aber alles ab. Er wisse nicht, worum es geht, und sah sich als "Opfer einer undurchsichtigen Verschwörung". Mehrere Zeugen identifizierten ihn jedoch als den Sittenstrolch, daher wurde er festgenommen und wegen sittlicher Gefährdung von Personen unter 16 Jahren angezeigt.

Sörös wies darauf hin, dass dieser Fall nichts mit ähnlich gelagerten Vorkommnissen in der Donaustadt zu tun hat. Am Mittwoch gab die Polizei bekannt, dass ein 30 bis 40 Jahre alter Mann in zumindest vier Fällen sich vor Kindern entblößt und masturbiert hat. Zu diesem Fall konnte Sörös nichts Näheres sagen. Es dürften einige Hinweise eingegangen sein, "wir haben ihn aber nicht".

(APA)