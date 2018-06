Wiener Grüne im Krisenmodus

Wir stecken in der schwersten Krise unserer Geschichte.“ Diese Worte von Landessprecher Joachim Kovacs, ausgesprochen bei dem Krisen-Parteitag der Wiener Grünen nach dem Rauswurf aus dem Parlament vor sieben Monaten, dürften noch bei den Mitgliedern nachhallen, die an diesem Samstag oft mit grünen Stoffsackerln („Bio macht schön“) in das Bildungszentrum der Arbeiterkammer gepilgert sind.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.06.2018)