Protestfahrt gegen Uber: 2000 Taxis auf Parkplatzsuche

Der Asphalt dampfte, als über 2000 Taxis Montagmittag durch die Wiener Innenstadt rollten. Grund des Schaufahrens: Die Taxifahrer protestierten für "faire Bedingungen für das Personenbeförderungsgewerbe". Der erklärte Feind heißt Uber. Mit günstigen Angeboten macht der amerikanische Fahrtdienstanbieter der heimischen Taxi-Branche seit einigen Jahren das Leben schwer.

Der Leiter des Einsatzkommandos der Polizei sprach von über 2000 Taxis, die Montagmittag von der Arbeiterstrandbadstraße im 22. Bezirk über den Praterstern in die Ringstraße und zum Museumsplatz fuhren. "Im Gegensatz zur letzten Protestfahrt im April haben wir diesmal kein Hupkonzert gehabt", zeigte sich der Einsatzleiter zufrieden.

Taxifahrer auf Parkplatzsuche

Zur anschließenden Kundgebung am Maria-Theresien-Platz schafften es dann nicht alle der teilnehmenden Taxifahrer. Viele von ihnen konnten keinen Parkplatz finden.

Organisiert wurde die Demonstration vom "Global Taxiverein", der sich auch von der Taxi-Interessensvertretung in der Wirtschaftskammer vernachlässigt fühlt. Sprecher Alfred Grimann fordert faire und klare Verhältnisse in der Personenbeförderung. Dem "Preis-Dumping" durch Uber müsse ein Ende gesetzt werden. "Laut dem geltenden Gesetz ist das, was Uber macht, illegal. Das muss endlich Konsequenzen haben", fordert Grimann.

Konflikt mit Funkzentralen

Grimann übt auch Kritik an den Taxifunkzentralen. "Die Zentralen sehen nur den Profit. Sie sollen uns lieber unterstützen und eine ordentliche Infrastruktur gewähren."

Die Funkzentrale Taxi 40100, die im April eine einstweilige Verfügung gegen Uber erreicht hatte, beteiligte sich offiziell nicht an der Protestaktion am Montag. Das Unternehmen verstehe zwar den Unmut der Taxifahrer, distanzierte sich aber von der Demonstrationsfahrt. „Wir glauben nicht, dass das der richtige Weg ist“, sagte Sprecherin Eveline Hruza zur "Presse". Trotzdem fuhren viele Taxis mit 40100-Kennzeichnung in der Protestkolonne mit.

Der Protestkonvoi am Montag auf der Reichsbrücke – APA/EXPA/MICHAEL GRUBER

„Schadet dem Taxi-Image“

Auch für den zuständigen Spartenobmann der Wirtschaftskammer, Davor Sertic, ist die Protestaktion von Montag nicht förderlich. Im gemeinsamen Kampf gegen Uber finde man „auf der Straße keine Lösungen“, so Sertic. „Das schadet vielmehr dem Taxi-Image.“ In einen Taxigipfel Ende Juni soll über die Zukunft der Taxi-Branche diskutiert werden. Dazu lädt er auch die Organisatoren der Kundgebung sowie Vertreter von Uber ein.

Hofer lässt Gesetzesänderung prüfen

Rückenwind bekommt die Branche durch eine Ankündigung von Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ), strengere Regeln für Uber zu überlegen und eine Änderung des Gelegenheitsverkehrsgesetzes prüfen zu lassen.

Laut Gelegenheitsverkehrsgesetz müssen Ausgangs- und Endpunkt einer Fahrt die Betriebszentrale sein. "Das ist derzeit allerdings nicht der Fall“, hieß es in einer Mitteilung von Hofer am Sonntag.