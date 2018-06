Längere Öffnungszeiten, keine Urlaubssperren: Hochkonjunktur für Gruppenpraxen

Wien. Während das neue Primärversorgungszentrum (PHC) in der Donaustadt wegen zu wenig Patienten und Konflikten innerhalb der Belegschaft („Die Presse“ berichtete) in starke Turbulenzen geraten ist und sogar das gesamte Konzept solcher Einrichtungen sprengen könnte, funktionieren klassische Gruppenpraxen in Wien besser denn je.

