Volksanwälte erhielten mehr Beschwerden

Wien. Mehr als 1300 Wiener haben sich 2017 an die Volksanwaltschaft gewandt. Gegenüber 2016 hat sich die Zahl der Beschwerden um 8,4 Prozent erhöht. Seit 2000 verdreifachte sich das Beschwerdeaufkommen sogar, sagte Volksanwältin Gertrude Brinek am Montag.

Insgesamt wandten sich im vergangenen Jahr 1319 Wiener mit einer Beschwerde an die Volksanwaltschaft. In 242 Fällen stellte diese einen Missstand in der Verwaltung fest. Keinen Anlass für eine Beanstandung sah die Volksanwaltschaft bei 582 Beschwerden, in 513 Fällen war sie nicht zuständig.

Die meisten Beschwerden bezogen sich auf die Bereiche Mindestsicherung und Jugendwohlfahrt (413) sowie Staatsbürgerschaften, Wählerevidenz und Straßenpolizei (275). An die Volksanwaltschaft kann man sich wenden, wenn man sich von der Landes- oder Gemeindeverwaltung nicht fair behandelt fühlt. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.06.2018)