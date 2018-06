14-Jähriger bedroht in Wien-Donaustadt Radfahrer mit Messer

Von zwei Radfahrern hat sich ein Teenager in Wien-Donaustadt nach eigenen Angaben dermaßen provoziert gefühlt, dass er ein Messer gezückt und die beiden verfolgt hat. Die Buben waren am Montag um etwa 20 Uhr in der Trondheimgasse auf ihren Rädern an dem Jugendlichen und dessen Freund vorbeigefahren.

Alarmierte Polizisten hielten den 14-Jährigen daraufhin im Bereich der Langobardenstraße an. Bei der Vernehmung gestand der Verdächtige, die anderen Buben mit dem Messer verfolgt zu haben, allerdings habe er keine Verletzungsabsicht gehabt. Der Bursch wurde auf freiem Fuß angezeigt.

(APA)