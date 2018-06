Wiener-SPÖ-Kampagne: "Ois schoaf in Floridsdorf"

Die Wiener SPÖ startet eine neue Kampagne: Die Partei wird in den kommenden Monaten durch die Bezirke touren, um Vorschläge der Wiener für die Stadt zu sammeln. "Wir wollen uns gemeinsam mit der Wiener Bevölkerung überlegen, wie es in unserer Stadt weitergehen kann", sagte Bürgermeister Michael Ludwig bei der Präsentation der Kampagne mit dem Titel "#machwasdraus" am Dienstag.

Beim Start der Aktion am gestrigen Montag in Floridsdorf seien bereits rund 60 Ideen gesammelt worden, freute sich Ludwig. Die Vorschläge deckten ein breites Themenspektrum ab - von Verkehrsthemen über Platzgestaltungen hin zu Anliegen, die die Bereiche Arbeitsmarkt und Wohnen betreffen oder auch die Gestaltung von Spielplätzen, berichtete Ludwig.

"Döb-lieb-ling"

Für die Kampagne hat sich die Partei für jeden Bezirk einen Slogan einfallen lassen, der auf Give-aways wie Buttons oder T-Shirts gedruckt wird. Der Spruch für den Heimatbezirk des Bürgermeisters lautet beispielsweise "Ois schoaf in Floridsdorf", jener für den 19. Bezirk, aus dem Landesparteisekretärin Barbara Novak stammt, "Döb-lieb-ling".

In der ersten Phase ist die Partei in allen Bezirken unterwegs, um Ideen zu sammeln. Zum Einsatz kommt dabei etwa ein Pop-up-Beisl. Im Juli und August sind Sommeraktionen in Form einer Bäder- und Parktour geplant. Im Herbst sollen die Vorschläge dann mit den Bezirks- und Stadträten diskutiert werden, sagte Novak. Die Ideen sollen in die jeweiligen Wahlprogramme der Bezirke für die Wien-Wahl 2020 einfließen. Natürlich solle es auch zur konkreten Umsetzung von Projekten in den Bezirken und Grätzeln kommen, versicherte sie.

(APA)