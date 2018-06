Untersuchungskommission zu Wiener KH-Nord: "Wir sind kein Tribunal"

Im Wiener Rathaus hat sich am Mittwoch die Untersuchungskommission konstituiert, die sich in den kommenden Monaten mit dem Bau des Krankenhauses Nord beschäftigen wird. Sie war vom Gemeinderat mittels rot-grünem Beschluss eingesetzt worden. Sämtliche Fraktionen des Wiener Rathauses - also SPÖ, Grüne, FPÖ, ÖVP und NEOS - sind in der Kommission vertreten.

Kurz nach 9.00 Uhr griff die Gremiumsvorsitzende, Rechtsanwältin Elisabeth Rech, zu dem vor ihr am Tisch postierten Glöckchen und gab den offiziellen Startschuss für die bereits vierte U-Kommission im Wiener Rathaus. "Wir sind kein Tribunal, wir sind kein Gericht", stellte sie gleich zu Beginn klar. Aufgabe der Kommission sei es vielmehr, die politische Verantwortung für die Vorgänge rund um den Bau des Spitals zu klären.

Krankenhaus Nord eröffnet nicht vor 2019

Dass dieser nicht ohne Probleme vonstatten ging, hat nicht zuletzt der Rechnungshof konstatiert. Er kritisierte zuletzt eine mehrjährige Verzögerung und einen massiven Kostenanstieg. Das Krankenhaus Nord wird laut derzeitigen Plänen frühestens im Sommer 2019 eröffnet.