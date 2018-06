Nach Praterstern: FPÖ fordert auch Alkoholverbot am Julius-Tandler-Platz

Gibt es bald auch ein Alkoholverbot am Julius-Tandler-Platz? Das fordert zumindest die FPÖ Alsergrund. In der nächsten Sitzung der Bezirksvertretung Ende Juni will man darum ansuchen, ein Alkoholverbot für den Julius-Tandler-Platz sowie das Gebiet zwischen Nordbergstraße, Spittelauer Lände und Alserbachstraße, inklusive des Vorplatzes der U4-Station Friedensbrücke, eine Alkoholverbotszone zu verordnen.

Nach Inkrafttreten des Alkoholverbotes am Praterstern sei eine Verlagerung zu anderen Bahnhöfen der Stadt zu befürchten, sagte FPÖ-Klubobmann Gregor Amhof. Seit Ende April gilt ein Alkoholverbot für den Bahnhof in der Leopoldstadt. Auch über ein Verbot an anderen Bahnhöfen wird seitdem diskutiert. Der Floridsdorfer Bezirksvorsteher Georg Papai setzte sich zuletzt für ein Alkoholverbot am Franz-Jonas-Platz ein.

(Red./APA)