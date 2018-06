Mann warf mit Dachziegeln: Festnahme bei Großeinsatz in Hernals

Polizeihubschrauber und Sondereinheit Wega in Hernals: Um 2:15 in der Nacht auf Donnerstag wollte die Polizei einen Mann in einer Wohnung in der Rhigasgasse wegen Raubes, Körperverletzung und Sachbeschädigung festnehmen. Das gestaltete sich jedoch schwieriger als erwartet: Zuerst öffnete der Mann nicht die Türe, als die Polizei sich Zutritt verschaffte, baute der 36-jährige Mann mit Möbeln Barrikaden auf. Durch ein offenes Fenster flüchtete er schließlich auf das Dach.

Mittlerweile wurde der Mann festgenommen, um 9.15 Uhr wurde er durch den Einsatz eines Tasers überwältigt. "Die Person konnte soeben durch das Sondereinsatzkommando Cobra und Wega am Dach gesichert und festgenommen werden", twitterte die Polizei. Ein Polizist wurde durch einen Ziegelwurf am Fuß verletzt und ein Polizeiauto "beträchtlich" beschädigt, so Sörös.

Die Person konnte soeben durch das SEK Cobra und WEGA am Dach gesichert und festgenommen werden. #Hernals #Wattgasse — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 21. Juni 2018

Mann galt als "problematisch"

Damit geht eine lange Nacht für die Polizei zu Ende. Seit 5.00 Uhr waren zunächst sämtliche Zugriffsversuche der Beamten gescheitert. "Er schrie unkontrolliert und warf mit Dachziegeln", sagt Harald Sörös, Pressesprecher der Landespolizeidirektion Wien, zur "Presse". Dass der Mann sich am Dach sehr weitläufig bewegen konnte, hätte die Festnahme außerdem erschwert.

Der Mann, der sich vor dem Vorfall laut Sörös in psychiatrischer Behandlung befunden hatte und als Drogenkonsument gilt, ließ sich auch nicht zur Aufgabe überreden. Im vierstöckigen Haus in der Rhigasgasse galt er unter den Bewohnern als "problematisch". Die Polizei konnte den Mann mittlerweile festnehmen. – PHOTONEWS.AT/GEORGES SCHNEIDER

Verkehr beeinträchtigt

Neben zahlreichen Streifenwägen des Stadtpolizeikommandos Ottakring war auch ein Polizeihubschrauber, die Verhandlungsgruppe und die Wega beteiligt. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen, der Bus 10A wird momentan über den Bahnhof Hernals umgeleitet.

(Red./APA)