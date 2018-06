Kollektiv Mostlikely plant den Cobenzl

Noch ist es nicht offiziell verkündet, aber: Das Wiener Kollektiv Mostlikely rund um den Architekten Mark Neuner hat den europaweiten Wettbewerb für den Umbau des Cobenzl gewonnen. Neuner darf in dem anonym durchgeführten Architektenwettbewerb als Überraschungssieger gelten. Er arbeitet interdisziplinär, oft an der Schnittstelle zum Design, am liebsten mit Wiener Protagonisten und interessiert sich in seiner Arbeit für Lösungen, die der „wachsenden Pluralität der Gesellschaft“ Rechnung tragen. Internationale Unterstützung erhält Mostlikely von der schwedischen Architektin Petra Petersson, die in Graz an der TU als Professorin lehrt. Petersson leitet das 2003 in Berlin gegründete Büro Realarchitektur, eines der ersten Projekte war der Umbau eines Bunkers für den Kunstsammler Christian Boros, ein vielfach ausgezeichnetes Projekt, das u. a. auf der Biennale in Venedig gezeigt wurde. Petersson ist u. a. Spezialistin für den Umbau von bestehenden Gebäuden und die Verwendung flexibler Module.

(Red.)