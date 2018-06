Betrunkener wollte in Wien Ziegelsteine stehlen

Ein 63-jähriger Mann ist in der Nacht auf Donnerstag daran gescheitert, Ziegel von einer Baustelle im vierten Stock eines Hauses in der Marchfeldgasse in Wien-Brigittenau zu stehlen. Der alkoholisierte Verdächtige stolperte und musste dann selbst um Hilfe rufen. Eine Zeugin verständigte die Polizei, die den Mann mithilfe der Feuerwehr barg und dann gleich auch festnahm.

Der Verletzte wurde von der Berufsrettung Wien ins Spital gebracht. Dort wurde der österreichische Staatsbürger stationär aufgenommen, berichtete die Polizei.

(APA)