Wiener Welterbe-Aktionismus in der Causa Heumarkt

Wenn eine internationale Kulturmetropole auf die Rote Liste der Unesco gesetzt wird, also die Aberkennung des prestigeträchtigen Prädikats Weltkulturerbe droht, erreicht das die Dimension einer internationalen Blamage. Vor dieser Situation steht Wien, das sich ab Sonntag, in Bahrain diesem Thema stellt – beginnt in dem arabischen Königreich doch die internationale Jahrestagung des Welterbekomitees der Unesco.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.06.2018)