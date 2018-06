"I Do Care": Wiener Gemeinderat antwortet Melania Trump mit Jacke

Vergangene Woche sorgte die Präsidentengattin Melania Trump mit ihrer Kleidungswahl für Aufregung: Sie wählte für ihre Reise zu Migrantenkindern an der Grenze zu Mexiko eine Jacke mit dem Aufdruck "I really don't care. Do u?". Der grüne Wiener Gemeinderat Peter Kraus mischte sich nun in den Skandal um Melania Trumps Kleidungswahl ein.

Der Politiker bepinselte als Reaktion eine Jacke mit den Worten "I do care" und postete davon ein Bild auf Instagram. "Hey Melania Trump. We DO care", schrieb er zu dem Foto. Im Interview mit "Heute" sagte Kraus: "Ich habe mich wahnsinnig über die zunehmende Herzlosigkeit geärgert. Mittlerweile tragen drei Freunde meine Kreation."

