Festnahme: Wiener lagerte verbotene Waffen und Kriegsmaterialien

Ein Motorradfahrer hat am Montagabend bei einem Streit mit einem Pkw-Lenker am Praterstern nicht nur einen Pfefferspray, sondern auch eine Pistole gezückt und damit mehrere Menschen bedroht. Beamte der Wega fanden daraufhin in der Wohnung des Beschuldigten eine Waffensammlung: Lang- und Faustfeuerwaffen sowie verbotene Waffen und auch Kriegsmaterialien.

Der Mann hatte gegen das Auto seines Kontrahenten getreten, den Lenker beschimpft und ihn mit einem Pfefferspray attackiert. Warum es zu der Auseinandersetzung gekommen war, war laut Polizeipressestelle nicht bekannt. Auf Zeugen, die zu Hilfe kommen wollten, richtete er außerdem eine schwarze Pistole.

Obwohl der Täter danach flüchtete, wurde durch das Kennzeichen des Motorrades ein 36-jähriger Österreicher als Tatverdächtiger ausgeforscht. An der Meldeadresse des Mannes in Wien-Leopoldstadt fanden die Beamten zwar nicht den 36-Jährigen, dafür ein erhebliches Waffenarsenal. Dieses bestand aus Lang- und Faustfeuerwaffen, die der Mann aufgrund einer Besitzkarte teilweise rechtmäßig besitzen durfte, jedoch auch aus verbotenen Waffen, darunter ein Schlagring und Pumpguns.

Geflüchteter an Polizisten vorbeigefahren

Auch Kriegsmaterial, etwa eine vollautomatische Waffe, bewahrte der Verdächtige in seiner Wohnung auf. Insgesamt wurden 20 Langwaffen, fünf Pistolen, tausende Patronen diverser Kaliber, verschiedene Messer und Wurfsterne sichergestellt.

Am Dienstagvormittag erkannten Beamte den Gesuchten wieder, als dieser bei der Polizeiinspektion Ausstellungsstraße vorbeifuhr, und nahmen ihn fest. "Es ist möglich, dass der Verdächtige freiwillig die Polizeiinspektion aufsuchen wollte, nachdem er bemerkt hat, dass alle seine Waffen weg waren", sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger am Dienstag. "Derzeit wird der Mann einvernommen. Es geht nun darum aufzuarbeiten, wo die Waffen - vor allem das Kriegsmaterial - herkommen." Gegen den 36-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.

(APA)