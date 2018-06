Warum der Tiergarten Schönbrunn so erfolgreich ist

Es gibt vermutlich wesentlich unlustigere Termine im Kalender einer Wirtschaftsministerin: Am Dienstag durfte Margarete Schramböck als Eigentümervertreterin des Tiergarten Schönbrunn ebendort drei schwergewichtige Tiere füttern und ihnen Äpfel in die mächtigen Mäuler werfen.



Denn ja, im Zoo wurde eine neue Attraktion eröffnet. Schon wieder, möchte man anmerken: Diesmal durften die Flusspferde Ali, Arca und Kimbuku zunächst vor Journalisten (und der Ministerin), dann vor geladenen Festgästen und schließlich vor dem allgemeinem Publikum ihr neues, vergrößertes und sichtlich verschönertes Badebecken ausprobieren. („Schwimmen“ wäre der falsche Ausdruck, denn Flusspferde sind Nicht-Schwimmer, die sich im Wasser am Grund laufend fortbewegen.)



Eine feierliche Eröffnung, die dem Tiergarten wieder viel Präsenz in diversen Medien bringt – und ein gutes Beispiel dafür ist, wieso es für den Schönbrunner Zoo gut läuft.