S-Bahn: Sommersperre für die Vorortelinie

Wien. Eine der wichtigsten öffentlichen Verbindungen im Westen Wiens fällt über den Sommer aus. Die S45 – auch unter dem Begriff Vorortelinie bekannt – ist ab 30. Juni zwischen den Stationen Ottakring und Heiligenstadt gesperrt. Verantwortlich dafür sind Erneuerungs- und Instandhaltungsarbeiten auf diesem Streckenabschnitt. So werden unter anderem zehn Kilometer Gleise und mehrere Weichen erneuert, zusätzlich werden auch Tunnel und Viadukte überprüft und instandgesetzt.

Ersatzverkehr mit Bussen

Wegen der Sperre richten die ÖBB einen Schienenersatzverkehr mit Postbussen ein, die zwischen Ottakring und Heiligenstadt unterwegs sein sollen, die Busse halten jeweils nahe der geschlossenen Stationen – zum Teil muss man dafür aber auch einige hundert Meter weit gehen. Tagsüber sollen die Intervalle unter der Woche bei fünf Minuten liegen, in den frühen Morgenstunden und abends bei zehn Minuten. Klar ist aber, dass ein Bus im Verkehr an der Oberfläche kaum so störungsfrei unterwegs sein kann wie ein Zug mit einem eigenen isolierten Gleiskörper.

Und naturgemäß gibt es bei einem Bus gegenüber einem Zug auch noch weitere Einschränkungen. So können etwa Fahrräder nicht mitgenommen werden. Und Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität bitten die ÖBB, vor einer geplanten Fahrt unter der Servicenummer ✆ 05 1717 5 Kontakt aufzunehmen.

Unter der Nummer ✆ 0699 / 81 44 69 70 ist außerdem ein Ombudsmann erreichbar, den die ÖBB rund um die Bauarbeiten eingesetzt haben. Bisherige Anfragen von Anrainern drehten sich nach Angaben der ÖBB vor allem um die Dauer der Sperre, mögliche Lärmbelästigung und auch zu den genauen Abfahrtsorten des Ersatzverkehrs. Zusätzlich haben die ÖBB Flyer drucken lassen, die in der unmittelbaren Umgebung verteilt werden.

Die S45 wird in diesem Zeitraum dennoch unterwegs sein, wenn auch nur im Rumpfbetrieb – so ist ein 15-Minuten-Taktverkehr zwischen den beiden Stationen Heiligenstadt und Handelskai geplant, während die S-Bahn zwischen Hütteldorf und Ottakring planmäßig fahren soll. Zwischen Heiligenstadt und Ottakring raten die ÖBB jedenfalls, rund 30 Minuten längere Fahrzeit einzuplanen.

Teil der U4 gesperrt

Parallel zur Sperre der von den ÖBB betriebenen S45 wird in den Sommermonaten aber auch noch die U4 zwischen Heiligenstadt und Spittelau gesperrt. Von 2. Juli bis 26. August wird die gesamte Station Heiligenstadt umgebaut – unter anderem werden die Bahnsteige der U4 komplett abgetragen, daneben werden auch Gleise umgebaut und Weichen neu verlegt. Die Wiener Linien verweisen auf die S-Bahn (S40) als Ausweichmöglichkeit zwischen den beiden für die U4 gesperrten Stationen, aber auch auf die Straßenbahnlinie D. Zusätzlich fährt mit der Linie E4 eine Ersatzlinie auf der D-Strecke zwischen Augasse und Nussdorf/Beethovengang. Die E4 wird auch nachts unterwegs sein – so wie die U-Bahn alle 15 Minuten. (eko)

Schienenersatzverkehr Ersatz. Während der Sperre der S45 fahren Postbusse der ÖBB die Strecke.



1) Ottakring (Paltaufgasse)

2) Hernals (Haltestelle Dornbach, Hernalser Hauptstraße, ca. 500 Meter)

3) Gersthof (Gersthof)

4) Krottenbachstraße (Haltestelle Obersteinergasse, ca. 250 Meter)

5) Oberdöbling (Haltestelle Silbergasse, 450 Meter)

6) Heiligenstadt Bf (12.-Februar-Platz)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.06.2018)