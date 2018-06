Wiener Nobeljuwelier ausgeraubt

Einbrecher haben in der Nacht auf Donnerstag am Kohlmarkt in der Wiener Innenstadt die Auslagenscheibe eines Nobeljuweliers eingeschlagen und Schmuckstücke gestohlen. Die Täter kamen gegen 4:00 Uhr zu dem Geschäft am Kohlmarkt, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst. Mit welchem Tatwerkzeug die Scheiben eingeschlagen wurden, war zunächst unklar.

Zeugen gab es keine, es ging aber der Alarm in dem Traditionsgeschäft los, wenige Minuten später war die Polizei am Tatort. Doch von den Tätern fehlte jede Spur. Welche Schmuckstücke die Einbrecher mitgehen ließen und wie hoch die Schadenshöhe ist, wurde Donnerstagvormittag ermittelt.

(APA)