Und jetzt – Ferien!

Wien. Neun Wochen Ferien bedeuten nicht nur neun Wochen schulfrei, sondern für viele Eltern von Schulkindern auch ein großes Organisationstalent: Die Betreuung der Kinder über diesen langen Zeitraum will gut geplant sein. In Wien gibt es zwar ein großes Angebot an Betreuungsmöglichkeiten: Viele Hortstandorte haben auch im Sommer geöffnet, das Angebot an wochenweiser Betreuung in Museen oder Sportcamps ist riesig. Allerdings auch schon ziemlich ausgebucht. Ein Überblick.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.06.2018)