Wiens Sommerbaustellen sorgen für erste Staus

Seit heute gilt die Sperre bei der Wiener Westausfahrt und schon hat die Baustelle in der Hadikgasse zwischen Schloßallee und Kennedybrücke zu befürchteten Staus im Frühverkehr geführt. Die größten Verzögerungen waren aber teilweise selbst gemacht, da Lenker nicht der Umleitung folgten, berichtete der ÖAMTC.

Eigentlich sollten Autofahrer die Umleitung über die Winkelmannstraße nutzen, um zur Autobahn zu gelangen. Allerdings blieb für die Zufahrt zum Schloss Schönbrunn - etwa für Touristenbusse - eine Spur der Wienzeile weiter offen. Über diese versuchten einige Lenker, auf die Autobahn zu gelangen, was nicht möglich war. Stattdessen mussten die Fahrer in die Schloßallee abbiegen. Auf der Kreuzung mit der Linzerstraße kam es dann - vor allem wegen des Schwerverkehrs - zu umfassenden Staus.

Keine gröberen Probleme gab es hingegen auf der gut beschilderten Umleitung. Ob diese genutzt wird, kontrolliert inzwischen auch die Polizei. Bis 2. September soll die Fahrbahn der Hadikgasse erneuert werden. Auch die Straßenentwässerung wird modernisiert.

Nur ein Fahrstreifen am Margaretengürtel

Mit Staus muss auch am Gürtel gerechnet werden. Die größte Baustelle befindet sich am Äußeren Neubaugürtel, wo im Bereich Märzstraße bis Felberstraße Gleise und Weichen erneuert werden. Auch die Unterführung Margaretengürtel beim Matzleinsdorferplatz wird im Sommer saniert. Der Verkehr in Fahrtrichtung Westen wird dort auf die Gegenfahrbahn umgeleitet, sodass Autofahrer in beiden Richtungen nur einen Fahrstreifen zur Verfügung haben.

Weitere Baustellen Am Spitz, in Hernals und am Hauptbahnhof

Geduld brauchen Autofahrer auch am Floridsdorfer Spitz. Dort werden auf der Brünner Straße zwischen Schloßhofer Straße und Prager Straße Gleisbauarbeiten durchgeführt. Die Arbeiten sind in vier Bauphasen geteilt.

Gebaut wird ebenfalls rund um den Elterleinplatz - in der Hernalser Hauptstraße sowie in der Wattgasse. Zu Schulbeginn Anfang September sollen alle Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Erst Ende des Jahres sollen die Arbeiten am Verkehrsnetz rund um den Hauptbahnhof abgeschlossen sein. Sie werden vor allem im August zu einer Sperre der Gudrunstraße zwischen Absberggasse und Gräßlplatz führen.