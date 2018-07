Innere Stadt: Graben und Kohlmarkt als Radstrecke

Wien. Seit gut einem Jahr stehen all jenen, die mit dem Fahrrad durch den ersten Bezirk fahren, auch der Kohlmarkt, die Wallnerstraße und ein (kleiner) Teil des Grabens zur Verfügung. Dass Radler diese Teile der sonst exklusiven Fußgängerzone von 22 bis 10.30 Uhr mitbenutzen dürfen, war ein Pilotprojekt der City, das laut ORF Wien nun eigentlich ausgelaufen ist – das zumindest bis September nun aber weiterläuft.



Denn in der Verkehrskommission des ÖVP-geführten Bezirks ist der Testbetrieb bis dato noch nicht offiziell behandelt worden. Inoffiziell ist aber klar, dass Diskussionen programmiert sind. Die ÖVP tut sich grundsätzlich eher selten als Radfahrerpartei hervor, wenngleich derzeit der nicht amtsführende Stadtrat mit dem „Stadtrad“ durch Wien tourt. Im Bezirk hält man sich bedeckt – es sei nichts gegen einen sinnvollen Ausbau der Radinfrastruktur einzuwenden, man verstehe aber auch die Bedenken, wenn auf dem Kohlmarkt Radfahrer auf Lieferverkehr und viele Fußgänger trifft. Gleichzeitig rufen andere nach einer Ausweitung des Pilotprojekts.



Soll Radfahren in den Fußgängerzonen am Kohlmarkt und Graben ganztags erlaubt sein? Ja Ja, und auch am Stephansplatz und der Kärnter Straße Nein