Träumen von der SPÖ-Absoluten

Bürgermeister Michael Ludwig hat gemeint, es könnte hilfreich sein, dass Sie Psychologe sind. Was könnte er damit gemeint haben?



Josef Taucher: Psychologische Kenntnisse sind immer hilfreich. Aber ich bin Kinderpsychologe, und die Politik ist kein Kindergarten.



Wie groß sind Wunden, die es in der Wiener SPÖ nach heftigen Debatten um die Nachfolge Michael Häupls noch zu heilen gilt?



Ich sehe keine Wunden mehr. Jetzt ist die Nulllinie, und wir beginnen zu arbeiten. Ich gehöre zu einem Flächenbezirk, hatte aber nie einen Konflikt, mit keiner der Gruppen. Ich sehe Themen, die man innerstädtisch nicht hat, die ich jetzt stärker in die Stadt mitnehme.



Welche zum Beispiel?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.07.2018)