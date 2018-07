Der Markt der Märkte: Woher die Waren für die Wiener kommen

„Guten Morgen, Herr Stöger, guten Morgen, Frau Angie, guten Morgen, guten Morgeeeen.“ Laut tönt die Stimme von Reinhard Frank durch das Areal, und sie lässt keinen Zweifel, dass er hellwach ist – und jeden hier kennt.



Es ist halb fünf Uhr in der Früh, und während draußen erst langsam die Sonne aufgeht, bahnt sich Frank, in grauem Anzug und schnellem Schritt, einen Weg durch Steigen voll Sonnenblumen, Rosen in Kübeln, Kisten mit Schwammerln, Marillen, Himbeeren, Kartoffeln. Trotz der Morgenstunde herrscht hier, am Rande Wiens, Hochbetrieb. Lastwagen fahren ins Areal hinein und hinaus, Lieferwagen bleiben vor kleinen Lagerhallen stehen und laden in großen Mengen ein, was später auf den Tischen und Kühlschränken der Wiener landen wird: Äpfel, Birnen, Zwetschken, Melanzani, Gurken, Paprika, aber auch Fleisch, Trockenfrüchte, Milchprodukte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.07.2018)