Kroatische Fans: Polizei rüstet auf

Wien. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel: Wenn bei der Fußball-WM in Russland am Mittwoch Kroatien und England um den Einzug ins Finale kämpfen, bedeutet das für die Wiener Polizei (wieder) einen Großeinsatz: Denn nach dem Viertelfinal-Sieg der Kroaten am vergangenen Samstag kam es in der Ottakringer Straße wie berichtet zu Ausschreitungen und Krawallen der feiernden kroatischen Fans, bei denen zwei Frauen, ebenfalls Fußballfans, durch Feuerwerkskörper schwer verletzt wurden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.07.2018)