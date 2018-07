Räuber in Burka wollte Bank in Wien überfallen

Mit einer Burka und Sonnenbrillen maskiert hat am Freitag in der Früh ein unbekannter Täter versucht, eine Bank am Spitz in Wien-Floridsdorf zu überfallen. Als eine Mitarbeiterin allerdings zu schreien begann, wurde der Verdächtige nervös und flüchtete ohne Beute, berichtete die Polizei am Samstag.

Unmittelbar nachdem der Verdächtige die Filiale betreten hatte, bedrohte er einen Kunden sowie zwei Mitarbeiterinnen mit einer Pistole. Dies erschreckte eine Angestellte derart, dass sie zu schreien begann. Daraufhin steckte der Mann seine Waffe weg, nahm stattdessen einen Pfefferspray aus einem mitgeführten Trolley zur Hand und sprühte in Richtung der anwesenden Personen. Dabei wurden zwei Betroffene verletzt.

Danach flüchtete er ohne Beute. Trotz sofort eingeleiteter Alarmfahndung konnte der Flüchtige nicht festgenommen werden.

(APA)