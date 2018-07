Neuer Radweg statt Parkplätzen auf Linker Wienzeile?

In Wien soll 2019 ein neuer Radweg auf der Linken Wienzeile entstehen. Dafür sollen ein Taxistand sowie 77 Parkplätze wegfallen, berichtet die "Kronen Zeitung" am Donnerstag. Der 900 Meter lange Radweg soll von der Secession und der Friedrichstraße stadtauswärts führen und bei der Köstlergasse enden.

„Mit diesem Radweg wird eine große Lücke im Radwege-Netz Wiens geschlossen, die gefährliche Straßenbenützung hat somit auf der Linken Wienzeile ein Ende", sagte Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou zur "Kronen Zeitung".

Weniger Parkplätze?

Für Aufregung sorgte die Ankündigung in der "Krone", dass für den Bau des Radwegs 77 Parkplätze und neun Schanigärten wegfallen sollen. Die Wiener ÖVP sowie die FPÖ sprachen sich in Aussendungen gegen den geplanten Radweg aus. "Aus unserer Sicht sind die Pläne von Maria Vassilakou nicht umsetzbar", verkündete der Wiener ÖVP-Klub. Für den Mariahilfer FPÖ-Bezirksparteiobmann Leo Kohlbauer stelle der drohende Verlust von 77 Parkplätzen in dem bereits von Parkplatznot geplagten Mariahilf eine Katastrophe dar, hieß es in einer Aussendung. Er schlug einen alternativen Radweg entlang der Markstände vor.

Neue Regelung bei Anrainerparkplätzen

Zu einer Veränderung soll es jedenfalls auch bei Anrainerparkplätzen in Wien kommen. Stellplätze von Anrainern sollen für Unternehmer und Sozialdienste geöffnet werden. Gleichzeitig sollen Anrainerparkplätze ausgeweitet werden. Derzeit können bis zu 20 Prozent der Stellplätze für Bewohner des Bezirks reserviert werden. Eine Ausweitung auf 30 Prozent in stark überparkten Gebieten hielt Vassilakou laut einem Artikel in der "Heute" für denkbar.