Wien. Hartwig Löger schließt dort an, wo sein Vorgänger Hans Jörg Schelling aufgehört hat: Der ÖVP-Finanzminister schießt sich auf die Schulden der Stadt Wien ein – assistiert von Kanzleramtsminister Gernot Blümel, dem Wiener ÖVP-Chef. Die Angriffe sind so heftig, dass der Gedanke an einen nahen Wahlkampf aufkommt, während die Wiener SPÖ die Kritik empört zurückweist. Die Fakten:



► Schuldenstand. Im Vergleich der Bundesländer inkl. Gemeinden liegt Wien (Schuldenstand pro Kopf laut aktuellsten Daten) an viertbester Stelle hinter Tirol, Vorarlberg und Oberösterreich. Hier ist Wien besser als seitens der Bundesregierung behauptet.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.07.2018)