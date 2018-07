Besucherrekord für das Schloss Schönbrunn

Wien. Das Jahr 2017 brachte einen neuen Besucherrekord und das beste Ergebnis seit der Gründung, wurde seitens der Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. (SKB) am Dienstag erklärt.



Konkret konnte die Zahl der Eintritte um 2,1 Prozent auf 3,8 Millionen gesteigert werden. Über Steigerungen bei den Gästezahlen konnten sich im vergangenen Jahr auch das Kindermuseum, die Kaiserappartements, das Sisi-Museum und die Silberkammer in der Hofburg, das Hofmobiliendepot sowie die Marchfeldschlösser Schloss Hof und Schloss Niederweiden freuen – der Gesamtumsatz der SKB stieg um zehn Prozent auf 61 Millionen Euro. „Die Einnahmen werden überwiegend in die Erhaltung und Erneuerung der Gebäude investiert, um dieses wertvolle Erbe langfristig und nachhaltig zu sichern“, erklärte der Geschäftsführer der SKB, Klaus Panholzer.

Neugestaltung des Vorfeldes

Bekannt gegeben wurde auch, dass demnächst die Neugestaltung des Vorfelds und des Zugangs zum Schloss mit dem neuen Arrival Center und Busparkplatz starten wird. Voraussichtlich Mitte August, wenn die Ausschreibung beendet ist und die Beauftragung erfolgt, wird die SKB die Details dazu verkünden. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.07.2018)